CALTANISSETTA – Giornate intense in tutte le realtà della Diocesi di Caltanissetta in prossimità del Santo Natale: Il Vescovo Mons. Mario Russotto sta visitando le comunità religiose e civili alle quali offrire un invito alla riflessione spirituale, quanto mai necessaria in un clima che il contesto mediatico spesso tende a banalizzare nella dimensione puramente consumistica.

“Venite alla festa!” è il titolo della Lettera del Vescovo che orienta l’anno pastorale in tutta la Diocesi, e la festa del Natale è sicuramente l’occasione più importante per fermarsi a riflettere sul senso del nostro rapporto con il mistero della presenza divina nella storia, con la speranza di non essere soli e perduti nella nostra vicenda umana.

Dalla solennità dell’Immacolata fino al giorno di Natale si susseguono gli incontri di del Vescovo: dopo le due Lectio di Avvento per gli sposi e i fidanzati e per i giovani, avvio del percorso che porterà all’IGF (Insieme Giovani e Famiglie) a Resuttano nel maggio del prossimo anno, Messa per le famiglie dei gruppi della Spiritualità della Tenerezza, per l’Opera Pia Boccone del Povero, nelle Carceri di Caltanissetta e S. Cataldo, per gli ospiti della Casa di riposo della Fondazione “Mazzone”, negli Ospedali di Caltanissetta, Mussomeli il 18 e il 19 dicembre, nell’Istituto Penale Minorile il 20 (dove saranno impartite le Cresime).

Dopo la celebrazione per i familiari del clero, lunedi 17, il 20 pomeriggio la Messa sarà celebrata nella Cappella Maggiore per l’Associazione Amici del Seminario, il 21 per i Volontari della Caritas, sempre nella cappella Maggiore, mentre sabato 22 alle 19,30 in Cattedrale la Messa di Natale sarà dedicata a tutte le Aggregazioni Laicali che compongono la Consulta Diocesana.

Il 23 sera nella parrocchia S. Giuseppe saluto ai componenti del Lions Club ed infine Veglia di Natale il 24 alle ore 23, al termine della quale il Bambinello sarà portato al Presepe vivente nel quartiere Angeli, organizzato dalla parrocchia S. Domenico, dove sarà deposto nella mangiatoia. Martedì 25, alle 10,30, il solenne Pontificale in Cattedrale concluderà le celebrazioni del Santo Natale.