PALERMO – “Io sono fermo al pane con lo zucchero o quello fritto, non ho mai mangiato nutella. Ognuno mantiene un proprio stile istituzionale, ed e’ giusto sia cosi. Abbiamo grande rispetto per il governo centrale ed esigiamo che il rispetto sia ricambiato, anche non se non sempre avviene”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha risposto ai cronisti a Palazzo d’Orleans per il tradizionale scambio di auguri.