MUSSOMELI – La burocrazia continua a fare il suo corso. Parliamo del ponte franato. “Nella giornata di giovedì 6 dicembre 2018, ha comunicato il sindaco Catania – è stata trasmessa da parte dell’esercito militare la convezione da sottoscrivere ad opera del Libero Consorzio di Caltanissetta (Ultimo atto per poter fare la gara di assegnazione dei lavori). Di conseguenza, in coerenza con quanto avevo annunciato in post di aggiornamento precedenti, già stamattina il libero consorzio ha provveduto alla pubblicazione dell avviso di selezione della ditta a cui saranno affidati l’ultina parte dei lavori preparatori di costruzione del ponte bailey. Di seguito comunico le caratteristiche della gara bandita (nel rispetto delle modalità e della tempistica dettati dal codice dei contratti e dalla norma) dal Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta questa mattina:

Procedura negoziata (art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’appalto delle opere accessorie e di completamento funzionale per l’installazione di un ponte “Bailey” sulla S.P. 38 al Km. 1+200, dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 53.541,65, soggetto a ribasso. CIG: 7722138DDB – CPV: 45233141-9 – CUP I87H18001300002

Data pubblicazione nel sito: 07/12/2018 – ore 13:36

Scadenza per la presentazione della domanda: 17/12/2018

Dunque si procede REGOLARMENTE nello svolgimento dei lavori di costruzione del ponte.

Parallelamente alla individuazione della ditta e alla realizzazione di questa parte dei lavori saranno individuati i fornitori degli altri servizi (assicurazioni, polizze fideiussorie, strutture ricettive dove garantire il vitto e l’alloggio dei militari)”.