MUSSOMELI – Partecipate, oggi, le messe dell’Immacolata e la ricorrenza di è conclusa con la processione del Simulacro attraverso le consuete vie del quartiere, quest’anno caratterizzato da un intenso freddo autunnale. Hanno snodato in processione gli “Amici di San Francesco” e le iscritte alla Milizia dell’Immacolata. Ha animato il percorso Padre Luis che ha invitato i partecipanti alla preghiera, Prima del rientro in chiesa, esattamente in Viale Peppe Sorce, sono stati eseguiti i fuochi d’artificio. Poi, il rientro ed il saluto finale all’Immacolata, accompagnato da un forte Viva Maria.