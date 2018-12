MUSSOMELI – All’Ospedale Maria “Immacolata Longo di Mussomeli”, a primo piano, nella mattinata di ieri alle 11,30, è stata celebrata la messa prenatalizia presieduta dal Vescovo mons. Mario Russotto. Erano presenti, il cappellano dell’Ospedale Padre Liborio Franzù ed i parroci Padre Salvatore Tuzzeo, Padre Francesco Mancuso, Padre Leonardo Mancuso Padre Rosario Castiglione, Padre Luis Cesar De Oliveira e i diaconi don Salvatore Cardulo e don Pierenzo Costanzo. Erano presenti, i dirigenti dell’Azienda sanitaria il direttore del presidio del Sant’Elia dott. Raffaele Elia, il dott. Alfonso Cirrone ed il dott. Carlo dell’Utri e il personale ospedaliero. Presenti il comandante della Guardia di Finanza Salvo Imbesi, i volontari della Misericordia, della Fratres, della Croce Rossa E DEL C.I.S.O.M. dell’Ordine di Malta. Prima di iniziare la celebrazione il Vescovo ha rivolto il suo saluto ai presenti invitandoli a chiedere il perdono al Signore “per il bene che non facciamo, per le omissioni e per le inadempienze”. Al termine ha impartito la sua benedizione.(Il Video)