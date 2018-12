Finanziamento per interventi sul contrasto della povertà in favore delle popolari del distretto socio sanitariod10. “Anche gli ultimi giorni dell”anno, scrive il sindaco Catania, si lavora intensamente e proficuamente. Sono contento infatti di comunicare ai miei concittadini che al distretto socio-sanitario D10 (capofila: comune di Mussomeli; comuni partner: Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba, ASP di Caltanissetta ) è stato approvato, da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali, il progetto finalizzato al contrasto della povertà per un importo pari a circa 145 mila euro. Nei primi giorni del 2019 provvederò alla convocazione del comitato dei sindaci del distretto ed insieme ai miei colleghi ed agli uffici decideremo nel dettaglio gli interventi da mettere in campo per dare sollievo a quelle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà, sempre privilegiando rapporti di mutualità e mai di assistenzialismo. Approfitto per ringraziare i dipendenti comunali facenti parte dell’ufficio piano (ufficio servizi sociali) presente all interno del comune di Mussomeli per l’ottimo lavoro svolto. È una grande soddisfazione vedere che con la collaborazione continua e preziosa con tutti i miei colleghi sindaci e con tutti gli assessori alle politiche sociali dei comuni soci del distretto socio sanitario i risultati arrivano a beneficio dei cittadini residenti nelle nostre comunità. Il buon lavoro ed il lavoro di pianificazione dà sempre buoni frutti”.