MUSSOMELI – 101 anni oggi, 27 dicembre 2018, e nonna Marianna Mistretta gode di buona salute, amorevolmente accudita dalla figlia Maria. Siamo andati a trovarla per formularle gli auguri di buon compleanno, che ha gradito ed anche ringraziato. Lei non si è sottratta alle nostre domande ed ha consigliato ai giovani “di non fare male a nessuno”. Ha persino cantato. Essendo in periodo natalizio non poteva che scegliere il brano “Tu scendi dalle stelle”. Auguri alla nonnina per i suoi 101 anni. (IL VIDEO)