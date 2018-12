MAZZARINO – I Militari della Stazione Carabinieri di Mazzarino, termine servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree rurali, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Gela per il reato di Omessa custodia delle armi, un pastore di 61 anni, per non aver custodito adeguatamente la doppietta legalmente detenuta. Nei confronti del summenzionato sono state avviate le procedure amministrative per la rivalutazione del Titolo di Polizia posseduto.