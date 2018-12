“Quarantanove mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni, sono stati arrestati poche ore fa dai carabinieri in provincia di Palermo”: ad affermarlo e’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando il maxi-blitz contro Cosa nostra. “Le buone notizie non finiscono qui”, aggiunge il titolare del Viminale, “altri 15 mafiosi nigeriani sono stati arrestati a Torino dalla polizia, che poi ha ammanettato altri 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. Grazie alle forze dell’ordine! La giornata comincia bene!”