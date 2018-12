Il ricompattato centrodestra al completo ha deciso che le primarie per la scelta del candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo maggio non si faranno. E’ il primo passo avanti chiaro e inequivocabile che hanno fatto ieri, riuniti attorno ad un tavolo dall’On. Michele Mancuso, oltre quattordici rappresentanti di partiti e movimenti del centrodestra.

Era presente anche la Lega che insieme a Direzione Futuro difendeva la proposta avanzata dai rappresentanti locali, mentre i vertici regionali, ricordiamo, avevano invece pubblicamente indicato come candidato sindaco Oscar Aiello.

Gli altri presenti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Moderati, Avanti Caltanissetta, Caltanissetta Protagonista, Autonomisti, Solo Caltanissetta, Primadituttoinisseni, Avanguardia, UDC, Diversi Insieme e Diventerà Bellissima) hanno espressamente votato contro le primarie.

L’On. Mancuso ha chiesto a tutti, a brevissimo giro, di avanzare le eventuali candidature a sindaco in modo tale da decidere prima possibile in modo tale da cominciare la campagna elettorale e definire la composizione delle liste.

Esiste già la proposta di Caltanissetta Protagonista che presenta l’ing. Michele Giarratana e a questo punto anche quella dell’avv. Oscar Aiello, tranne che, vista la scarsa sintonia fra vertici e basi dell’area salviniana, Candiani (il commissario milanese della Lega in Sicilia), non rinneghi le aperture del gruppo locale verso il centrodestra e presenti Aiello come candidato dei seguaci di Alberto di Giussano.