Anche una nissena nel consiglio regionale dell’Asael. Si è tenuta in questi giorni, a Palermo, l’assemblea dell’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, a servizio delle autonomie locali siciliane. Riconfermato per il prossimo quinquennio, il presidente uscente Matteo Cocchiara che, nel suo breve intervento, ha sottolineato che “l’Asael sarà sempre più lo strumento che la nuova dirigenza metterà a disposizione dei sindaci e dei consiglieri comunali per l’approfondimento dei numerosi temi offerti dalla loro quotidiana attività al fine di individuarne le idonee soluzioni in un momento difficile della vita delle autonomie”. Nel corso dell’assise sono stati rinnovati i seguenti organismi interni:

Il nuovo Consiglio regionale risulta così composto: Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo; Leonardo Agnello, presidente Consiglio comunale di Petralia Soprana; Giuseppe Ferrara, consigliere di Cinisi; Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi; Piercalogero D’Anna, assessore di Bompietro; Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo; Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina; Leonardo Lo Coco, esperto in fondi comunitari; Leonardo Ortolano, sindaco di Trabia; Antonino Mesi, sindaco di Montemaggiore Belsito; Vincenzo Pioppo, già segretario comunale; Tommaso Giuseppe Di Prima, presidente del Consiglio comunale di Castellana Sicula; Giuseppe Modica, consigliere di Valledolmo; Concetta Territo, vicesindaco di Villalba; Salvatore Alleca, presidente del Consiglio comunale di Isnello; Filippo Maria Tripoli, consigliere di Bagheria; Giuseppe Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo; Luigi Iuppa, sindaco di Geraci Siculo; Francesco Giuliana, già parlamentare regionale; Giuseppe Romanotto Giuseppe, consigliere di Monreale.

La giunta esecutiva è rappresentata da Matteo Cocchiara (presidente); Salvatore Saitta (vicepresidente); Francesco La Barbera (tesoriere); Angelo Pirrotta (segretario); Roberto Domina, presidente del Consiglio comunale di Gangi; Giuseppe Di Dato, consigliere di Villafrati; Bartolo Fazio, Salvatore Migliore, Michele Antico.

Collegio dei garanti: Leonardo Passarello (presidente); Raffaele Zarbo; Mauro Piscitello, presidente del Consiglio comunale di Castelbuono; Giuseppina Realmuto, vice presidente del Consiglio comunale di Baucina.