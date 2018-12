Continua a prendere forma l’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza del patron Giuseppe Pappalardo e organizzato dall’associazione GentediDomani che si svolgerà, come ormai da tradizione, ad Enna nel prossimo mese di Luglio.

In questi mesi numerosi sono stati i casting che si sono svolti in tutta Italia. Otto concorrenti sono stati selezionati a Siracusa lo scorso 16 Dicembre, durante il casting che si è svolto al Quality Park Hotel. La selezione si è tenuta in collaborazione con i patron del concorso “Miss & Mister Moda in Passerella” Giusa e Jenny. Su quaranta partecipanti, la giuria ha selezionato ben otto concorrenti che accedono così di diritto alla finale di Luglio de “La Scala della Moda”. Si tratta di Chiara Neli (16 anni di Siracusa), Marilena Gionfriddo (16 anni di Canicattini Bagni), Federica Leda (16 anni di Siracusa), Giovanni Linguanti Anmni (19 anni di Noto), Sebastian Messina (21 anni di Palazzolo Acreide), Gianluca Giummarra (21 anni di Catania), Mattia Sorrentino (18 anni di Palazzolo Acreide) e Caterina Lo Pizzo.

Il casting siracusano, di fatto, chiude le selezioni de “La Scala della Moda” per ciò che concerne il 2018. A Gennaio si ripartirà con il casting inserito all’interno del concorso nazionale “La Fotomodella Italiana” del patron Andy Giannet, le cui finali si svolgeranno a Gonzaga i prossimi 26 e 27 Gennaio.

Si ricorda che sono sempre aperte le iscrizioni ai casting per accedere alle finali di Luglio. Questi i titoli in palio che saranno assegnati: “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister Gentedidomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “Mister Intimo e Miss Lingeria”, “La Fotomodella Italiana” e “Miss & Mister Moda in Passerella”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione “Gente di Domani” (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.