Rosario Mingoia, giovane dirigente sindacale siciliano della Uilca, originario di Mussomeli (Cl), è stato eletto segretario della Uilca Unicredit Banca e segretario aggiunto del coordinamento in Unicredit Group, a conclusione dell’assemblea congressuale della Uilca, gruppo Unicredit, svoltasi a Rimini dal 5 al 7 dicembre scorso.

“Ringrazio i delegati arrivati da tutta Italia per la rinnovata fiducia, ha dichiarato Mingoia dopo l’elezione, ma il periodo che ci attende non è per nulla semplice; a partire dal rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro, dal rispetto degli accordi sulle pressioni commerciali, alla carenza di organico delle filiali, alla mancanza di assunzioni, in particolar modo nel mezzogiorno d’italia.

Questi sono i principali temi sui quali si concentrerà il mio impegno e quello della nuova segreteria per i prossimi quattro anni.”

“Esprimo soddisfazione per le importanti conferme dei dirigenti sindacali siciliani negli organismi apicali della Uilca in Unicredit – ha dichiarato Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia – il lavoro costante ed il senso di responsabilità dei sindacalisti isolani è stato riconosciuto e premiato impegnando tutti al miglioramento ed alla crescita organizzativa in una fase delicatissima e di continua trasformazione in Unicredit e nel settore bancario tutto”.