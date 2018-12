MUSSOMELI – Probabilmente il prossimo 27 dicembre, il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri, personaggio assai conosciuto nell’ambito del volontariato, ritornerà a Mussomeli per fare altre donazioni. La volta scorsa ha donato defibrillatori e quest’anno 8 carrozzine destinate all’Ospedale di Mussomeli. Promotore dell’iniziativa per l’Ospedale di Mussomeli è il dott. Daniele Frangiamore , rappresentante della Croce Rossa del Vallone, che dice: “Conosco personalmente Salvatore Ranieri ed avendo saputo di questo nuovo progetto l’ho invitato a tenere presente la nostra realtà. Lui sarà presente in Sicilia il 27 e il 28 dicembre, date in cui confidiamo di potere organizzare la donazione raccordandoci col nuovo direttore generale dell’ASP. In totale sono state destinate 8 carrozzelle all’Ospedale di Mussomeli, (6 normali e 2 pediatriche) e 3 alla Rianimazione del S. Elia. A Mussomeli abbiamo pensato di distribuirle tra i vari reparti , ovvero Medicina (1), Lungodegenza (2), Chirurgia (1 + 1 pediatrica), Pronto Soccorso (1 + 1 pediatrica). ortopedia 1. Vorremmo potere organizzare la prima donazione già il 27 pomeriggio, ma dobbiamo prima organizzarla col direttore generale dell’Asp ing. Alessandro Caltagirone, a cui dobbiamo dare contezza di tale iniziativa da parte del cantante.