I giochi da casinò online stanno attraversando una buona fase, in termini di risultati operativi, in controtendenza rispetto ai dati registrati durante gli ultimi anni, in particolare quando erano le poker room ha dettare la linea delle sale da gioco virtuali specializzate nel gambling. Questo cambio di rotta è un segnale evidente, perché sono ormai circa due anni che il poker è tornato su livelli normalizzati sia in termini di hype mediatico, sia per gli utenti coinvolti in partite, tornei ed eventi speciali. Questa condizione è dovuta essenzialmente a differenti aspetti, che in questo articolo andiamo ad evidenziare partendo proprio dalla riscoperta di giochi e di attrazioni da casinò classici, come la roulette, il blackjack, le slot machine e i videopoker.

I dati riguardo il gioco online 2017-2018

Secondo i dati elaborati durante gli ultimi 18 mesi, ovvero dal periodo che va dal 2017 al primo semestre operativo dell’anno in corso e che si sta per concludere, gli utenti attivi prediligono come strumento di gioco il proprio smartphone e giocano prevalentemente tramite app. Questa inversione di tendenza, in che misura incide sulla scelta dei giochi? A un primo e poco attento sguardo, le differenze potrebbero sembrare impercettibili. Non è così invece: il poker è un gioco più adatto a essere praticato con continuità e nonostante possa essere giocato anche tramite tablet o smartphone, si presta meno alla frammentarietà del dispositivo mobile, a differenza appunto di giochi rapidi e veloci come una slot machine e ancora di più come una roulette online. Questo evidentemente fa la differenza per quell’utente che gioca alla Roulette Online investendo una piccola parte del proprio tempo libero facendo una partita, senza bisogno di spendere ore di tempo o cifre importanti per iscriversi a un torneo di poker online. La roulette in particolare è uno dei giochi più praticati, non solo in versione digitale, ma anche in modalità live casinò.

Gioco online vs gioco da casinò live

Tutti conoscono bene questo tipo di attrattiva, che storicamente assume un ruolo importante nelle sale da gioco, fino dai secoli precedenti, passando di mano in mano, seguendo rotte continentali nuove e inesplorate, per poi fare ritorno nella Vecchia Europa, fino ad arrivare oggi a portata di mano e di click in versione digitale. La storia di questo gioco è così lunga e ricca che non basterebbero cento articoli per spiegarla in maniera esaustiva. Eppure si tratta di un gioco che nonostante la sua longevità, non tradisce i segni del tempo trascorso, visto che sia per utenti più esperti, sia per quelli meno navigati, assume sempre un particolare fascino, legato probabilmente al concetto stesso di gioco e di rapidità con cui è possibile giocare una partita o dieci. Oggi è possibile scegliere tra le tante roulette che sono disponibili sul casinò online, senza per forza dover fare i bagagli e partire per Las Vegas, visto che il vostro gioco è letteralmente a portata di mano. Anche i dati per il 2018 sembrano indicare a una nuova via da seguire per il gioco online.

La scelta per il gioco digitale online oggi

Sempre più utenti scelgono di giocare online, non necessariamente per una questione di comodità, ma anche perché in effetti vincere e divertirsi con la roulette è sempre più facile, sia tramite app per smartphone, sia per via delle nuove roulette live con vere croupier dove il divertimento è garantito e assicurato al 100%. I dati che fanno rifermento all’ultimo biennio operativo, mostrano come i principali attrattori da casinò online siano stati giochi come roulette, slot varie, e bingo. Il gioco online è anche più sicuro perché gli operatori sono obbligati per legge a fare prevenzione di fenomeni socialmente pericolosi, emersi anche localmente. Un settore che ha bisogno di restare regolamentato e conosciuto in modo da distinguere tra il gioco legale e quello illegale, sul quale le istituzioni vigilano costantemente.

Giochi di carte vs altri giochi da casinò online

Per i giochi di carte invece grande spazio hanno conquistato sia il baccarat, sia il blackjack, che ormai viene visto come un gioco di carte veloce dove poter trascorrere un paio di ore del nostro tempo libero. Le poker room sembrano invece rivolte verso uno specifico profilo di giocatore o di appassionato per questo tipo di gioco dove c’è bisogno di tempo e di abilità per poter vincere, visto che il livello, la competizione diventa sempre più agguerrita. Si tratta anche di mode e di trend, visto che il poker lungo gli ultimi 10 anni aveva ottenuto dei dati di affluenza che non avevano alcun precedente nella storia del gioco. Oggi invece l’offerta è sempre più variegata e include anche utenti e curiosi che si avvicinano per la prima volta al casinò online e vogliono solo divertirsi e provare più giochi possibili, prima di decidere su quale concentrarsi maggiormente.