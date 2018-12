GELA – Una ragazza di 17 anni si trova in sala operatoria, nell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, per le ferite di arma da taglio riportate in una aggressione della quale e’ rimasta vittima stamane in una strada del centro storico che si immette in piazza Umberto. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e accertare il movente che sarebbe di natura passionale. Dai primi accertamenti pare che ad aggredirla sia stata una coetanea con la quale la vittima sarebbe venuta a diverbio per un amore conteso. Le due ragazze sarebbero passate dalle parole ai fatti, accapigliandosi. Poi una avrebbe estratto un coltello con il quale ha ferito all’addome la rivale.