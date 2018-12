Ci sono quattro candidati ‘etnei’ su dicei partecipanti al concorso di procuratore aggiunto di Catania, posto lasciato vuoto da Sebastiano Ardita dopo la sua elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono, in ordine di anzianita’, i sostituti procuratori generali Sabrina Gambino e Angelo Gabriele Busacca, e i sostituti procuratori Agata Santonocito e Antonino Fanara. Quest’ultimo e la Gambino hanno fatto domanda anche per l’incarico di procuratore aggiunto a Caltanissetta, dove sono stati nove i magistrati a presentare domanda. Tra gli altri ruoli al vaglio della quinta commissione del Csm quelli per presidente di sezione del Tribunale a Caltanissetta (13 aspiranti), per due presidenti di sezione di Tribunale a Catania (con rispettivamente 15 e 8 domande) e per un presidente di sezione di Tribunale a Caltagirone (11 richieste).