La dottoressa, che presta servizio nel reparto di Medicina, è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, sembra che l’aggressore la accusasse per la morte di una congiunta. Nel momento dell’aggressione a proteggere il medico è stato un venditore ambulante extracomunitario, Mustafa El Aoudi: “Ho fatto quello che avrebbero fatto tutti” ha detto. L’aggressore è stato bloccato dalla Polizia di Stato e si trova adesso nella Questura di Crotone: si tratta di un uomo di circa 50 anni. (Fonte corriere.it)