MUSSOMELI – Dal sindaco Giuseppe Catania riceviamo e pubblichiamo: “Sono molto contento di poter dire che questo pomeriggio, venerdi 21 dicsmbre 2018, alle ore 18.00 preso la sala del consiglio provinciale della ex provincia di Caltanissetta si è tenuto un incontro operativo sul tema delle criticita delle aree interne a partire dalla viabilità. All’ incontro erano presenti: – il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: – l’ assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone; – il Direttore regionale dell”assessorato infrastrutture Fulvio Bellomo; – il responsabile della struttura commissariale per l’attuazione del patto per il Sud, Maurizio Croce; – il responsabile della Protezione Civile Regionale Ing. Calogero Foti; – sua eccellenza il prefetto di Caltanissetta; – il commissario straordinario del Libero Consorzio Rosalba Panvini; – le più alte autorità civili e militari della provincia di Caltanissetta. L’incontro è stato fortemente richiesto e voluto da noi sindaci della provincia nord di Caltanissetta e del vallone in particolare per accendere un focus sulle criticità delle aree interne come la nostra, a partire dalle condizioni della viabilità. Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro e degli impegni assunti dal presidente Musumeci che ha anche rappresentato l’intenso lavoro si qui svolto dalla giunta regionale. Nel corso dell’ incontro ho avuto modo di rappresentare al Presidente Musumeci le criticità delle nostre aree e ho anche avuto modo di indicare le nostre richieste che qui riassumo: 1) La revisione della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) per il conseguente riconoscimento del nostro territorio come area interna, consentendoci cosi di accedere a delle linee dedicate e consistenti di contributi (circa 800 mln di euro nel territorio nazionale dedicati alle aree interne); 2) Il cambio di classificazione da Strada Provinciale a Strada Statale delle principali arterie viarie attualmente di proprietà della ex provincia di Caltanissetta (senza risorse economiche) con conseguente passaggio di competenze manutentive all’ANAS (con consistenti risorse) o, in subordine, la stipula di una convenzione con la stessa ANAS per la manutenzione (proposta già presentata oltre un anno fa dalla mia amministrazione e fatta propria da tutte le amministrazioni del vallone); 3) La presentazione di un disegno di legge per la concessione della fiscalità di vantaggio per i cittadini residenti nei comuni appartenenti alle aree interne (come i cittadini del vallone), in modo da mettere in campo forme di compensazione utili a lenire i disagi, sociali, infrastrutturali, sanitari, lavorativi che questi cittadini vivono nella quotidianità (dunque tasse più basse per questi territori già penalizzati da condizioni di marginalità geografica). Il presidente Musumeci ha condiviso i punti sopra indicati assumendo l’impegno di portarli avanti (soprattutto la fiscalità di vantaggio e la revisione della SNAI) all’insegna del realismo e della consapevolezza e di dare risposte concrete alle comunità residenti in queste aree. Nel concreto oggi, inoltre siamo riusciti a portare a casa i seguenti risultati: 1) decreto di finanziamento della strada provinciale Acquaviva Platani- Mussomeli per un importo di euro 1.950.000,00 da mandare immediatamente in gara di appalto; 2) decreto di finanziamento definitivo di 265 mila da parte del dipartimento protezione civile per la costruzione del ponte bailey e avvio della gara d’appalto per la realizzazione dell’ ultima parte dei lavori di preparazione al montaggio dello stesso ponte (giorno 24 dicembre sarà lanciato l’invito di presentazione delle offerte economiche da far pervenire entro 5 giorni). 3) il supporto di un ufficio di progettazione regionale in grado di elaborare la progettualità per i 22 milioni residui presenti all’ interno del patto per il Sud e fi realizzati a migliorare la viabilità nel vallone; 4) la possibilità di intensificare ulteriori investimenti utili a migliorare la viabilità delle nostre aree. Grazie Presidente per l’attenzione che ha mostrato per questo territorio e per gli impegni assunti che come ci siamo detti oggi pomeriggio monitoreremo. Come concordato, inoltre, ci riaggiorneremo tra qualche settimana per presentare lo stato di avanzamento di questi punti. Lottiamo uniti per le aree interne e per Mussomeli”.