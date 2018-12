PALERMO – Incidente mortale nella notte a Casteldaccia, in provincia di Palermo. La vittima è Massimo Buttitta, 39 anni, pasticciere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, in via Alliata l’uomo, che viaggiava in sella a una moto, si è scontrato con un’auto guidata da un’impiegata di 31 anni. Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo che è morto sul colpo. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale Stazione per i rilievi. La salma del pasticcere è stata restituita ai familiari.