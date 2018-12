Firmato dal ministro Bussetti il decreto per la messa in sicurezza degli istituti danneggiati dal terremoto di ottobre dopo la visita in Sicilia e l’impegno assunto dal vice premier.

PALERMO – “Alle parole continuano a seguire puntualmente i fatti. Il vice premier Di Maio mantiene gli impegni assunti e, assieme al M5S, continua a dimostrarsi vicinissimo alla Sicilia”.

Lo afferma il deputato all’Ars, Giancarlo Cancelleri, a commento del decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che stanzia 810 mila euro per la messa in sicurezza di quattro istituti di Biancavilla, danneggiati dal terremoto dell’ottobre scorso.

Nello specifico gli istituti che beneficeranno dei fondi sono il “Luigi Sturzo”, il “Marconi”, il “Verga” e il “Don Bosco”.

L’impegno in tal senso era stato assunto nei giorni successivi al sisma dal vice premier Luigi Di Maio, su sollecitazione proprio di Cancelleri e dei deputati M5S regionali e nazionali siciliani, dopo un incontro tra lo stesso vicepremier e alcuni sindaci del Catanese a palazzo Chigi, promosso dalla stesso Cancelleri, e alla successiva visita di Di Maio nella Sicilia orientale.

“Ringraziamo Di Maio e Bussetti – afferma Cancelleri – non solo per l’attenzione dimostrata per la Sicilia, ma anche per la celerità con cui questa si è manifestata. Di Maio da subito ha preso a cuore la vicenda, è venuto in Sicilia a constatare di persona l’entità dei danni, ha preso gli impegni conseguenti e ora li ha tradotti in fatti concreti. Questo decreto è l’ennesima prova della vicinanza sua, del M5S e del governo Conte, alla nostra isola, fatto che si è già concretizzato con numerose visite di ministri e sottosegretari in Sicilia volte a individuare soluzioni ad alcuni dei numerosi nostri problemi”.