CALTANISSETTA – Sabato 15 dicembre, presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) del capoluogo nisseno nella persona del presidente Provinciale Massimiliano Cirasa, ha organizzato la seconda edizione “Natale in Danza” CSEN. Hanno partecipato all’evento le scuole di Danza: Fly dance; Laboratorio arte danza; Studio 21; Danzarmony; In punta di piedi; Odette; Choro’s; A passo di danza; Danza e arte. Sul palco 250 ballerini che si sono esibiti in coreografie di classico, moderno, hip hop, break, dance, dance heels e video dance, dinanzi ad un teatro gremito di pubblico; in rappresentanza del Comitato Regionale, il consigliere Regionale Prof.ssa. Concetta Pilato.