CALTANISSETTA – Non c’è alcuna perdenza o altra criticità nella tenuta della rete idrica nell’area di via Rochester e viale Gaetano Costa.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, desidera ulteriormente ribadire che il fenomeno (segnalato da alcuni cittadini alle redazioni giornalistiche) del periodico affiorare di acqua che si riversa lungo alcune strade cittadine – quali appunto le vie Rochester e Gaetano Costa – non è riconducibile al Gestore. Si tratta piuttosto, come già più volte illustrato a fronte di altre analoghe segnalazioni, di un fenomeno naturale che nulla ha a che vedere con il sistema di distribuzione idrica.

Pertanto anche l’asserito “ritardo” di risposte sul piano tecnico non risponde allo stato oggettivo delle cose non trattandosi, in alcun modo, di una vicenda collegata all’attività del Gestore. Ne consegue, ulteriormente, che non si tratta di spreco di risorse.