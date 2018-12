CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Sì è riunito il comitato consultivo Asp-cl (cca), per valutare e approfondire i problemi che attraversando la sanità nella provincia di Caltanissetta. Siamo seriamente preoccuparti per tutto quello che è venuto fuori dalla verifica parziale dei gruppi di lavoro nei tavoli tematici all’interno del cca, precedentemente costituì.

Medici che abbandonano gli ospedali nisseni per andare nelle altre province.

Ammalati che emigrano per farsi curare nelle altre Regioni.

Mancanza di medici, infermieri e Oss, l’organico e – 270 unità .

Tempi lista di attesa molto lunghe.

Mancanza di posti letto, come previsto della riforma Regionale mancano 264 posti letto.

Difficoltà nei pronto soccorso.

Per questi motivi abbiamo deciso che subito dopo l’insediamento del nuovo direttore generale, chiederemo un incontro urgente per discutere come risolvere i tanti problemi della sanità nella nostra provincia.

Inoltre invitiamo i medici di non abbandonare gli ospedali della nostra provincia, e insieme impegnarci per migliorare la qualità della sanità.

Chiederemo anche un confronto con tutte le Istruzioni della nostra provincia, Prefetto, deputati, sindaci, sindacati, per definire proposte e chiedere tutti insieme un incontro con l’assessore regionale alla sanità, per avere risposte concrete per risolvere i problemi della sanità nella nostra provincia, incominciato dello sblocco delle assunzioni e indire subito i concorsi.

La sanità e la salute dei cittadini non può essere utilizzata per fini politici o elettorale.

Il corso per i volontari per il pronto soccorso che sono 47 all’ospedale di Sant’Elia a Caltanissetta e 37 all’ospedale di Gela si concluderà il 4 Dicembre con l’ultima lezione del direttore del pronto soccorso, per poi firmare la conversazione tra associazione facente parte al cca che hanno aderito al progetto e l’asp ,e poi avviare il servizio.

Per ultimo la dottoressa Oriana Ristagno ci ha illustrato la proposta per gli ambulatori Asp per “quartiere in salute da svolgere per la prima volta a Gela, nei locali della scuola L.Radice con inizio nel mese di Febbraio, alcuni ambulatori previsti:promozione donazione organi, DSA autismo, oculista-ortottista, visite senologiche, endocrinologia-tiroide, diabetologia adulti, penomologia, visite dermatologiche, visite odontoiatria, visite cardiologiche, educazione alimentare, e altre ambulatori da definire.

Le associazioni aderenti al cca sono impegnati per coinvolgere tutte le altre associazioni e i cittadini per partecipare e contribuire per la buona riuscita del “Quartiere in Salus” che si concluderà a Giugno . (Foto di repertorio)

Salvatore Pelonero