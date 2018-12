tanissetta CALTANISSETTA – Prendono avvio gli appuntamenti per la II edizione de, manifestazione organizzata dalle associazioni Alchimia e Pro Loco di Caltanissetta e patrocinata dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. I sette incontri in programma si svilupperanno dal 15 dicembre al 12 gennaio, secondo il calendario degli eventi che si invia in allegato. Durante la rassegna verranno trattate tematiche afferenti alla storia e alle tradizioni del Centro Sicilia, per culminare con un convegno di studi dal titolo “La Sicilia del gesso” che vedrà la partecipazione di diversi esperti degli Atenei di Palermo, Messina ed Enna.