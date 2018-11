Un’altra attività di alto valore educativo, fortemente voluta dalla dirigente Luigia Emilia Perricone, si è svolta nell’Istituto comprensivo Don Milani, ed ha interessato la scuola secondaria di I grado “F.Cordova. Il 15 novembre 130 alunni accompagnati da 8 docenti (in foto) si sono recati al teatro Vincenzo Bellini di Catania per assistere alla rappresentazione di “Magia del musical”, uno spettacolo di danza allestito sulle musiche più belle dei musical più conosciuti. Spettacolo coinvolgente e coreografie spettacolari che gli alunni hanno gradito tantissimo. A conclusione dello spettacolo gli alunni hanno visitato la casa di Vincenzo Bellini. Quest’attivita’, organizzata dalla professoressa Laura Failla, rientra in un progetto più articolato sul musical intitolato “Io calco il palcoscenico” che che coinvolge diversi consigli di classe e prevede dei compiti autentici attraverso i quali gli studenti potranno dimostrare le competenze acquisite. Il progetto si concluderà con uno spettacolo teatrale a fine anno nel quale verrà presentato un musical.