PALERMO – “Dall’indagine conoscitiva sul ‘Sistema Montante’ emerge piuttosto un ‘Sistema Lumia’”. E’ quanto afferma il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, parlando con i giornalisti dopo l’audizione del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Per il presidente dell’Antimafia, il governatore siciliano, intervenuto per quasi due ore, ha messo in rilievo come l’ex senatore del Pd Beppe Lumia fosse una sorta di dominus in un complesso apparato nel quale Montante rappresentava solo una parte degli interessi dell’impresa siciliana. Parte in causa anche l’ex governatore Rosario Crocetta, che pero’ ha rifiutato per il momento di riferire in Antimafia sull’argomento. Secondo quanto ha riferito Fava “Lumia ha una forte paternita’ politica nella creazione della governance parallela della Regione siciliana”. Tra gli ex presidenti e’ stato ascoltato anche Raffaele Lombardo. “Avremmo voluto ascoltare tutti – ha detto Fava – anche Crocetta, che pero’ ha declinato l’invito”.