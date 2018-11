Nel girone F di Seconda categoria è stata sospesa dall’arbitro sull’1-2 per la Sommatinese la sfida derby di Delia tra Atletico Gorgonia e Sommatinese. Un derby nel quale prima erano passati in vantaggio i padroni di casa con Graci e poi gli ospiti avevano replicato con una clamorosa rimonta firmata da Vendra e Sammarco. Poi l’eccessivo nervosismo in campo s’è tradotto in una situazione per la quale l’arbitro ha ritenuto non ci fossero le condizioni per proseguire, per cui ha sospeso il match sull’1-2 per la Sommatinese. Sarà il giudice sportivo, pertanto, a pronunciarsi in settimana sull’esito di questo confronto. Nelle altre gare, solo 0-0 nell’altro derby di giornata tra Riesi e Acquaviva. Ha invece perso l’Accademia Mazzarinese 3-0 con l’Atletico Favara che è capolista del girone. Riposava il Marianopoli.