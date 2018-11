SAN CATALDO. Sta continuando, in maniera ammirevole, l’impegno dell’Amministrazione Comunale sul fronte della diffusione della lettura quale strumento di crescita e di miglioramento umano e sociale. In tale contesto, come ha spiegato l’assessore comunale all’istruzione Maria Concetta Naro, si inserisce “Nati per leggere”, un progetto nazionale che prevede la lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. Un percorso progettuale al quale l’Amministrazione di San Cataldo ha aderito coinvolgendo i pediatri, le scuole dell’infanzia, gli asili nido, l’Asp e il consultorio. Un progetto che anche oggi è stato possibile portare avanti grazie all’impegno e alla passione delle volontarie e di tutti coloro che stanno lavorando e si stanno adoperando concretamente per il suo successo.