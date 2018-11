SAN CATALDO. Riprendono i controlli per verificare il corretto conferimento dei rifiuti urbani. In particolare, i vigili urbani controlleranno se la raccolta differenziata viene fatta nei modi e nei tempi giusti. Stesso discorso per il conferimento dell’indifferenziata nei cassonetti negli orari prestabiliti. Ovviamente occorrerà fare la massima attenzione in depositare spazzatura nei cassonetti fuori orario (dalle 14 alle 24) e non differenziare correttamente può arrivare a costare 50 euro.