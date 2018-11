SAN CATALDO. E’ stato effettuato oggi un intervento straordinario di disinfezione degli spazi in prossimità dei cassonetti dei rifiuti. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. In particolare è stato effettuato un lavaggio con acqua e prodotti sanificanti. Nel frattempo, ieri, il sindaco ha comunicato che <Dopo una notte/mattinata di duro lavoro da parte degli operatori ecologici, restano solo 2 postazioni da raccogliere e l’intera Città potrà essere ritenuta completamente ripulita dagli accumuli. Adesso ritorniamo a rispettare le regole su orari di conferimento e differenziazione. La Città è nostra, rispettiamola.Aiutatemi a controllare chi non rispetta le regole>. Il sindaco ha ringraziato gli operatori ecologici e la Ditta che, lavorando anche di notte e di domenica, hanno permesso di ritornare a regime.