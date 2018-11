SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha reso noto che è in atto la derattizzazione del centro abitato. Gli interventi sono stati disposti su tutto il territorio comunale (suddiviso in tre aree) e secondo cadenze temporali e spaziali ben precise. In particolare, il primo ciclo, riferito a novembre 2018 prevede:

INTERVENTO DEL 14/11/2018 – AREA 1

INTERVENTO DEL 15/11/2018 – AREA 2

INTERVENTO DEL 16/11/2018 – AREA 3

Il secondo ciclo del mese di dicembre, salvo condizioni climatiche avverse, prevede: INTERVENTO DEL 18/12/2018 – AREA 1

INTERVENTO DEL 19/12/2018 – AREA 2

INTERVENTO DEL 20/12/2018 – AREA 3