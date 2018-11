Nel girone A del campionato di Promozione, un autogol nel secondo tempo ha condannato il Vallelunga alla sua quinta sconfitta stagionale contro il Balestrate. Partita equilibrata, quella disputata a Castellammare del Golfo contro una squadra con una classifica inferiore rispetto a quella del Vallelunga, ma che in campo, al pari della squadra ospite, ha dato il massimo possibile. C’è da dire che la squadra di Angelo Vedda ha espresso buone trame di gioco, ma stavolta sotto porta non è stata efficace come in altre occasioni. Chiuso il primo tempo sullo 0-0 nella ripresa la partita è stata sbloccata da un’autorete che ha premiato la forza di volontà dei padroni di casa contro una squadra ospite che ha comunque espresso una buona cifra calcistica. Alla fine, quinta sconfitta stagionale per un Vallelunga che comunque resta al quinto posto con 18 punti sulla scia di Misilmeri e Oratorio San Giorgio che sono a + 5 e dalle due capolista Salemi e Monreale a + 7.