CALTANISSETTA – Grande soddisfazione in casa Nissa Rugby per la convocazione del nisseno Dennis Carletta, under 18, nella selezione siciliana per il torneo tra rappresentative regionali che si svolgerà a Roma il 10 e 11 novembre.

Il risultato premia il meticoloso lavoro della società nissena che quest’anno festeggia i dieci anni di attività e che raccoglie i frutti dell’opera svolta con il settore giovanile.

Il merito del giovane atleta, che martedì 6 novembre ha effettuato l’allenamento di selezione, è stato sottolineato dal direttore tecnico della Nissa Rugby, Fabrizio Blandi: “Dennis sta continuando il suo percorso di crescita e questa convocazione è la conferma della costanza nei miglioramenti che sta facendo. Per il nostro staff è un riconoscimento importante e spero che presto questo gruppo di convocati si allarghi ad altri nomi. È un impegno che condividiamo con lo staff tecnico regionale della FIR per sviluppare le potenzialità del nostro territorio. I miei auguri e complimenti a Dennis e alla famiglia che lo supporta, adesso bisogna sfruttare l’opportunità di questo weekend con una prestazione del giusto livello dentro e fuori il campo”.