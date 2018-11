MUSSOMELI – Dopo tanti anni di richieste, ieri 19 novembre 2018, è stata avviata la nuova mensa scolastica per i bambini che frequentano il Plesso intitolato a “Padre Pino Puglisi” di viale Peppe Sorce. “Voglio fare un plauso pubblico all’ assessore Territo, ha sottolineato sul social il sindaco Catania, e alla squadra manutenzione del Comune di Mussomeli che ha lavorato senza sosta per consentire ai nostri bambini di avere la possibilità di avere il servizio mensa. Il modo migliore per avviare la settimana è stato vedere la felicità dei bambini seduti nei banchetti della mensa. Un altro piccolo tassello e contributo a migliorare la nostra cittadina”.