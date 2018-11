MUSSOMELI – La CNA – Confederazione Nazionale dell’artigianato e delle piccola e media impresa – Associazione Territoriale di Caltanissetta – prenderà parte alla manifestazione promossa dal Comitato per la Viabilità di Mussomeli che muoverà da Piazza Umberto a Mussomeli, domani, Venerdì 16 Novembre con inizio alle ore 09.30; ha già confermato ai responsabili del Comitato stesso di voler prender attivamente parte alla rete di associazioni che rivendicano il “diritto alla mobilità” in sicurezza per il territorio. “La manifestazione – si legge in una nota del CNA- ha come scopo quello di porre all’attenzione delle Istituzioni competenti il gravissimo disagio e le pericolosissime conseguenze che imprese e cittadini sono costretti a subire per via di una disastrosa condizione nella mobilità in tutta l’area di riferimento. La Cna sarà anche presente in nome e per conto delle proprie aziende associate del territorio che hanno il sacrosanto diritto di poter esercitare le proprie attività d’impresa fruendo di una condizione, quantomeno, di “normalità stradale”. Mussomeli e l’intero Vallone rischiano oggi un definitivo isolamento e le imprese insediate in questo territorio subiscono un deficit di competitività sempre maggiore non imputabile a proprie mancanze ma che ne condiziona pesantemente le strategie e le possibilità di successo.

Una sleale concorrenza, nei fatti, a cui si assiste impotenti da anni e che oggi ha raggiunto e superato i limiti della sopportabilità”. “La Cna, concludela nota, rivolge a tutti gli imprenditori associati l’invito a prender parte alla manifestazione, anche sacrificando il proprio prezioso lavoro, con l’obiettivo di amplificare il “grido d’allarme” condiviso che la manifestazione produrrà”.