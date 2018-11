MARIANOPOLI -(Una nota del Comune) – “Il Sindaco Salvatore Noto, l’Amministrazione Comunale di Marianopoli, nonché tutta la Cittadinanza ringraziano gli operatori, il direttore Fasciana, il capo settore Ventura dell’E.S.A. di Caltanissetta per la sensibilità, la prontezza di intervento, la capacità del personale nell’intervenire immediatamente dopo le piogge alluvionali dei giorni scorsi, che

si sono abbattuti sul territorio Comunale di

Marianopoli, siamo riusciti, insieme, ad intervenire nel togliere il fango dalle arterie viarie, a pulire le cunette di scorrimento delle acque superficiali, al ripristino di ponti otturati dal fango. Le sinergie che si sono instaurate tra il Comune di Marianopoli e l’E.S.A., ha

permesso, svariate volte, di intervenire sia in situazioni di emergenza, che in situazioni di ordinaria amministrazione. L’eccellente risultato dimostra, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che utilizzare i servizi e i lavoratori dell’E.S.A. nel e per il territorio porta solo vantaggi per tutte le Comunità”.