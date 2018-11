PALERMO- La Protezione civile della Regione siciliana ha diffuso un bollettino di allerta meteo rossa, dalla mezzanotte di oggi per 24 ore, che riguarda tutta l’area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico, sia per rischio idrogeologico. Previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, “con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con quantitativi cumulati generalmente moderati, piu’ rilevanti sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale”. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento, con rischio di esondazioni