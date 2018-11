MESSINA – Un morto e quattro feriti nell’incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A/18 Messina-Catania, all’altezza dello svincolo di Taormina, quasi all’uscita della galleria Sant’Antonio. Lo scontro, per motivi che sono ancora da accertare, e’ avvenuto tra una Fiat Panda e un’autocisterna in un tratto dove si procede a doppio senso di marcia. L’impatto e’ stato fatale per l’uomo che si trovava a bordo della Panda, un sessantenne messinese. Nell’urto l’utilitaria e’ finita contro il guardrail. Quando sono arrivati i primi soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’automobilista. Altre quattro auto si sono scontrate all’interno della galleria. Si sono registrati anche quattro feriti lievi che sono stati medicati. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, la polizia stradale della sottosezione di Giardini Naxos e i vigili del fuoco della sezione di Letojanni.