CALTANISSETTA – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, venerdì 9 Novembre alle ore 10.00 a Caltanissetta presso l’Auditorium del Liceo Classico “P. Mignosi” in Viale Regina Margherita si terrà l’incontro dal titolo “Diabete: tra parole e note” organizzato dall’UOD di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva e dal Dipartimento di Prevenzione-SIAN dell’ASP di Caltanissetta con il supporto del Lions Club di Caltanissetta, dell’Associazione Giovani Diabetici del centro Sicilia ONLUS e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Il razionale di questa iniziativa sta nel fatto che il diabete mellito è una vera pandemia per il continuo aumento delle persone che ne sono affette e per le ingenti risorse che la malattia assorbe in termini di costi diretti ed indiretti, con ripercussioni anche sulla qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie.

In età pediatrica circa il 93% dei casi è rappresentato dal diabete tipo 1 che richiede necessità assoluta di trattamento insulinico, mentre il 6% dei casi è rappresentato da forme più rare e, almeno in Europa, l’1-2% dei casi è rappresentato dal diabete tipo 2, spesso associato ad obesità e/o sovrappeso.

Purtroppo ancora oggi non è possibile prevenire il tipo 1, ma con il riconoscimento precoce dei sintomi (sete intensa, poliuria, dimagrimento rapido, spossatezza ingiustificata) si può pervenire alla diagnosi precoce, prevenendo quindi l’esordio in chetoacidosi, una vera e propria catastrofe metabolica che può mettere anche a rischio la vita dei nostri bambini.

Diversa è la situazione per il diabete tipo 2 che può essere prevenuto con una corretta campagna sugli stili di vita, nell’ottica della prevenzione dell’obesità/sovrappeso in età pediatrica, fenomeno attualmente dilagante nel mondo e in rapida crescita anche in Italia.

Nel corso dell’evento, “pillole informative” fornite da vari professionisti del settore sanitario si alterneranno a momenti dedicati alla musica e alla danza, curati dall’Hathor Academy di Caltanissetta diretta da Maria Antonina Vitello, dal coro del Liceo “P. Mignosi” diretto dalla Prof. Debora Di Pietra e dall’Associazione di danza Sportiva “Noemi Dance” di Sommatino diretta dal maestro Franco Timonelli.

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà inoltre la Premiazione del Concorso “Diabete & Scuola”, indetto dall’Associazione Giovani Diabetici del centro Sicilia ONLUS, rivolto alle scuole secondarie di primo grado e saranno visionati gli spot finalizzati al riconoscimento precoce dei segnali di allarme di un eventuale esordio di diabete realizzati dai primi tre classificati.

Al termine dell’evento l’Azienda “Sempre Ghiotti – Specialità siciliane” offrirà una degustazione di prodotti tipici del territorio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.