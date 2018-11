Si va a caccia della settima vittoria consecutiva, per accrescere maggiore consapevolezza della propria forza e per allungare ulteriormente sulle altre. È questo l’imperativo in casa Pro Nissa che ha preparato al meglio la doppia sfida esterna che si chiude proprio sabato, sempre a Palermo, ma stavolta a casa del Palermo calcio A5. La formazione rosanero anche se a corto di punti in classifica, la scorsa settimana ha vinto il derby contro il Bagheria, ottenendo il primo successo stagionale. In casa Pro Nissa si è lavorato molto sulla tattica e sulla rapidità, elementi imprescindibili per centrare un risultato positivo su un campo che, visto il rinnovato entusiasmo, può nascondere insidie. Concentrazione e cura dei particolari, quello che si chiede ai ragazzi di mister Goulart, per ottenere un risultato positivo in terra palermitana. Tutti abili arruolati per la trasferta prevista sabato con fischio d’inizio fissato per le 17. Intanto lunedì presso l’aula magna del Liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, la società nissena è stata premiata dalla Figc-Lnd per la vittoria del campionato dello scorso anno. La dirigenza al gran completo (in foto) ha ritirato il premio.