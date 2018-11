SAN CATALDO – Primo storico successo esterno nel campionato di C1 di futsal della Pgs Vigor San Cataldo (alla sua prima stagione nel torneo regionale) che espugna per tre a uno Pantelleria al termine di una partita agonisticamente intensa, valida per l’ottava giornata del girone A, giocata sotto il diluvio e con un inedito finale thrilling “sceneggiato” dal duo arbitrale composto da David Sparacello (Palermo) e Antonino Schifano (Trapani).

Iniziamo proprio dalla conclusione del match raccontata dal video. Dopo il triplice fischio finale i giocatori e tecnici sancataldesi sono intenti a festeggiare il successo per 2 a 1 (che sembrava definitivo), ma sono richiamati a “riprendere” il gioco dalle giacchette nere. Incredulità e rabbia serpeggiano tra gli ospiti che sono “costretti” a tornare sul rettangolo di gioco per altri trenta secondi poiché a dire degli arbitri, si erano distratti e sbagliati nel conteggiare il recupero. Niccoli sul finire dei fatidici ulteriori trenta secondi ha spedito in fondo al sacco la sfera del tre a uno conclusivo. Dopo il “secondo “ triplice fischio finale è scoppiata la gioia dei sancataldesi che hanno atteso alcuni minuti prima di festeggiare onde evitare ulteriori ripensamenti da parte dei “fischietti”.

La giornata non era iniziata al meglio per i ragazzi allenati da Marcello Lo Porto che avevano dovuto fare i conti con un viaggio aereo “movimentato”. In settimana c’era anche stato un summit tra giocatori e società per riannodare le fila di un inizio di stagione non positivo: l’obiettivo rimane la salvezza ma, serviva un cambio di marcia per rinfocolare e riaccendere l’entusiasmo. Inoltre il ruolino di marcia esterno evidenziava dati pessimi: tre trasferte, tre sconfitte.

Giunti nell’isola del Mediterrano, i sancataldesi hanno trovato un violento temporale ad attenderli. Sorprendente la tenuta del manto erboso artificiale del Khamma Cittadella Stadium di Pantelleria che è riuscito a drenare discretamente la pioggia copiosa che per l’intera giornata ha flagellato l’isola. Gara maschia, dove la spada ha preso il posto del fioretto: determinazione e grinta non potevano mancare in un match così “pesante” sia per le avverse condizioni climatiche sia per l’importanza dei punti in palio considerato lo scontro-salvezza tra due compagini che mirano ad evitare la retrocessione diretta.

Vigor che inizialmente schiera il “consueto” quintetto: Cammilleri, Falzone, Lo Porto Alessi e Niccoli. Primi minuti di studio ma ospiti che sembrano più vogliosi. Rizzo, portiere di casa, sventa, con bravura, un paio di occasioni. Vigor in vantaggio al 20’: geometrico schema da fallo laterale ed Alessi, nei panni di infallibile cecchino, firma l’uno a zero risultato con il quale si conclude la prima frazione.

Pantelleria (ostico e battagliero) che ad inizio ripresa tenta di riequilibrare la contesa e ci riesce dopo 300 secondi. Sale l’asticella dell’agonismo ed aumentano le occasioni da rete per i due quintetti. Il numero uno dei locali, Rizzo, strozza in gola l’urlo del gol prima a Falzone, diagonale siderale, e poi a Niccoli, punizione magistrale. La rotazione della panchina si rivela l’arma in più dei sancataldesi: Spinelli offre esperienza, Vancheri “peso” in attacco, Carlino sprint atletico, Anzalone saldezza difensiva e Lachina fiuto in zona gol. Proprio il propositivo Lachina, dopo due errori “fantozziani” sotto porta, con un tocco beffardo al 20’ capitalizza una corta respinta dell’estremo difensore e griffa la realizzazione del 2 a 1. Sale in cattedra il portiere dei sancataldesi Camilleri che prima toglie dalla porta un velenoso fendente e poi neutralizza un tiro libero deviandolo sul palo. L’altra conclusione dai dieci metri, generosamente concessa dagli arbitri, è stata calciata fuori.

Nel concitato susseguirsi delle discussioni dopo l’assegnazione del tiro libero, a farne le spese è stato Vancheri che si è beccato un cartellino rosso.

Poi il finale con il terzo tempo da …trenta secondi aggiuntivi, con il grintoso vice allenatore Ivan Bruno impegnato a dispensare urla “tranquillizzanti”, che ha consegnato alla fine il meritato successo ai sancataldesi contro il coriaceo Pantelleria. La Vigor ha voluto ringraziare il presidente della società ospitante e tutta la dirigenza per la cortesia mostrata e la fattiva collaborazione nella logistica della trasferta.

In casa sancataldese torna a splendere il sole nonostante la giornata piovosa: adesso un trittico di partite ‘complicate’ per mettere alla prova la compagine di mister Marcello Lo Porto, nona in graduatoria con 8 punti: sabato 17 novembre a San Cataldo arriva la terza forza del campionato, il Cus Palermo; poi sabato 24 insidiosa trasferta a Bagheria ed infine l’uno dicembre sfida “impossibile” con l’imbattibile corazzata capolista, Pro Nissa.