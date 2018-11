Una Nissafive incerottata e tutto cuore è stata ripresa dal Troina nei minuti finali nella gara giocata domenica 11 novembre, prima giornata della Champions Cup Uisp.

Al “Nelson Mandela” di Troina la compagine nissena di mister Salvo Pastorello e Marco D’arma è stata raggiunta sul 2-2, in zona Cesarini, dalle locali.

La partita è stata condotta sempre dalle nissene che per ben due volte hanno confezionato il vantaggio, prima con una bella punizione di Angela Cocita e poi con un bel tiro di Valentina Puma dopo una bella azione.

“Oggi mancavano alcuni elementi importanti, comunque abbiamo conquistato un buon punto e pensiamo alle prossime partite”, dichiara Salvo Pastorello.

“C’è l’amaro in bocca per non aver portato a casa l’intera posta,ma le ragazze sono state fantastiche e ci hanno creduto fino in fondo”, ha aggiunto Marco D’arma.

Domenica 18 novembre riprende il campionato dopo la coppa, e la Nissafive conclude il suo tour de force di trasferte consecutive a Favara, prima dell’esordio casalingo del PalaMilan del 25 novembre.