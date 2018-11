Sabato 24 novembre alle ore 9.30, presso l’hotel Costa Verde di Cefalù, il movimento IdeaSicilia insieme ai Popolari incontrerà i sostenitori di tutto il territorio siciliano. L’iniziativa voluta dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, servirà ad illustrare le iniziative messe in campo dal Governo della Regione al fine di migliorare le condizioni della nostra terra; così come si evince dalle parole del leader di IdeaSicilia:

“La Sicilia si racconta ogni giorno attraverso dati e statistiche sconfortanti, troppi anni di disagio, troppi anni di problematiche non affrontate e forse poca disponibilità all’ascolto. Il governo sta lavorando nella direzione del cambiamento e il nostro movimento fonda la sua stessa esistenza sull’incontro e sul confronto con i cittadini che ogni giorno ci rappresentano uno spaccato della nostra realtà. Spostare l’orizzonte della Sicilia oltre i confini regionali è oggi un dovere ma soprattutto una necessità, per ridare centralità in Italia e in Europa alla questione meridionale e per garantire maggiori opportunità di crescita al nostro territorio”. “Questo – continua l’on.le Lagalla- sarà certamente uno dei temi che affronteremo sabato e verso cui orienteremo la nostra nuova visione del movimento. Lo faremo insieme agli amministratori locali e a quanti vorranno portarci testimonianza del loro impegno come portatori sani di Idee per lo sviluppo della nostra regione”.

È facile intuire che le aspettative per sabato siano alte, i ben informati sono pronti a scommettere che anche questa volta, il già rettore dell’Università di Palermo, potrà contare sulla forte partecipazione dei tanti amici, che ormai da tempo lo seguono con fiducia e che sono sempre più numerosi.