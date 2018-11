CALTANISSETTA – La Nissa comunica per per motivi metereologici la esibizione del cantante Francesco D’Aleo in programma durante la gara Nissa – Armerina di domenica 4 novembre è stata rinviata a domenica 02 dicembre nel corso dell’incontro di calcio Nissa – Master Pro di San cataldo.

La gara nissa armerina sarà in ogni caso disputata il 4 novembre alle ore 15,30 con ingresso gratuito.