CALTANISSETTA – Si è svolto, presso la sede provinciale delle ACLI nissene, l’evento formativo organizzato dall’associazione culturale “Alcide De Gasperi” e dai Giovani delle ACLI di Caltanissetta intitolato “Profilo e funzionalità dell’amministrazione comunale”. La riflessione condotta dal sindaco di Calascibetta Piero Capizzi, ha proposto alcune questioni fondamentali dell’attività politica e amministrativa svolta a livello locale.

Per Capizzi, l’opera politica sul territorio deve essere orientata tanto da solide radici culturali e valoriali quanto da un substrato formativo. Tali peculiarità, da acquisire durante il periodo di formazione tramite iniziative caratterizzanti il pre-politico, sono necessarie in vista del discernimento utile a maturare le opportune scelte all’interno dello scenario partitico-movimentistico attuale. Inoltre, a parere del sindaco di Calascibetta, affermare che l’impegno politico coincida con la più alta forma di carità – nella concretezza della quotidiana amministrazione di un comune – significa poter dare un contributo positivo al paese nel quale si vive, al cittadino della porta accanto. Dunque, secondo Capizzi, un’adeguata preparazione – legata ad una scelta politica ben delineata – deve trovare attuazione concreta nella ricerca del bene comune attraverso i vari profili e le diverse funzionalità degli enti locali.

Per le associazioni promotrici dell’iniziativa, la comunità nissena è invitata a riflettere su tali questioni in vista delle prossime elezioni amministrative. Infatti, secondo il vicecoordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI, Giovanni Bunoni: «L’importanza di questi appuntamenti culturali, va ricercata nella volontà di fornire una formazione civica e politica ai molti giovani che vivono la comunità ed hanno la voglia di comprendere i processi che rendono possibile la gestione della cosa pubblica. A partire dalla comprensione, si può avviare quella fase necessaria per riuscire a sviluppare un pensiero critico che possa portare ad un impegno presente e futuro». Inoltre, a parere del presidente dell’associazione culturale “Alcide De Gasperi”, Rocco Gumina: «Ogni campagna elettorale ha una storia singolare caratterizzata da passioni, idee, progetti e protagonismi. Sarà così anche per le prossime comunali a Caltanissetta. Si avanzeranno metodi, alleanze e si motiveranno le singole coscienze in vista della crescita della città. In quanto comunità, non possiamo più ripetere gli errori del passato generati da narrazioni poi rivelatesi inconcludenti e persino dannose. Caltanissetta ha bisogno di uomini e donne competenti, di un progetto politico chiaro e realizzabile e di una nuova classe politica in grado di superare definitivamente il recente, e fallimentare, passato».