CALTANISSETTA – Dall’alba di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno effettuato un controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione al fenomeno all’interno del centro cittadino.

In particolare, oltre cinquanta Carabinieri del Provinciale di Caltanissetta hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni domiciliari nei quartieri Provvidenza e Badia di Caltanissetta, identificando 132 persone e verificando la regolarità della permanenza sul territorio nazionale degli stranieri controllati, oltre alla verifica di contratti di affitto tra nisseni e cittadini stranieri.

Durante uno di questi controlli, è stata effettuata una perquisizione domiciliare a carico di un 35enne senegalese, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina divisi in 26 involucri in cellophane, oltre a svariato materiale utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente e materiale utile al confezionamento in dosi.

Lo straniero, difeso dall’Avvocato Sammartino Rosaria, è stato ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nissena. (Foto di repertorio)