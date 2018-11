CALTANISSETTA – La Squadra Mobile, venerdì 16 novembre, ha denunciato, in stato di libertà, un 18enne di nazionalità senegalese, richiedente lo status di protezione internazionale, sorpreso con hashish a seguito di una perquisizione eseguita all’interno del CARA di Pian del Lago, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I poliziotti dell’antidroga, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno eseguito delle perquisizioni presso diversi container ubicati nel centro. Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, svolte con l’ausilio del cane poliziotto antidroga Jagus, sono state sequestrate cinque stecche di hashish avvolte in alluminio, per circa 6 grammi, nascoste all’interno di un armadietto di un container, un coltello impregnato della sostanza stupefacente e la somma in contanti di 85 euro, nella disponibilità del 18enne senegalese. In un altro container, Jagus ha fiutato altre otto stecche di hashish, per circa 10 grammi che, per le modalità di rinvenimento, non è stato possibile addebitare ad alcun soggetto.