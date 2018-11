CALTANISSETTA – L’associazione dei consumatori Konsumer, già presente nell’intero panorama nazionale, apre un proprio sportello a Caltanissetta. Il referente di zona, nominato dal Coordinatore regionale, avvocato Giancarlo Pocorobba, è stato individuato nell’avvocato Matteo Guarino. “Sono ben felice di annunciare l’apertura di un nostro sportello nel capoluogo nisseno – afferma Giancarlo Pocorobba – e di poter dare il benvenuto, all’interno della nostra famiglia, ad un collega giovane, ma già affermato, come Guarino. Questo rappresenta, per Konsumer, un territorio strategico, in quanto dopo le province di Trapani, Palermo, Agrigento e Messina, va a coprire il centro dell’isola laddove eravamo scoperti”.

“Ringrazio Pocorobba e tutto il direttivo regionale Konsumer per la fiducia accordatami – le parole di Guarino – entro in punta di piedi, perfettamente consapevole dell’alto valore etico e sociale dell’incarico che mi accingo a svolgere. Da oggi i miei concittadini – consumatori troveranno, al loro fianco, un’associazione forte e credibile che si batterà per la tutela dei loro interessi troppo spesso soggiogati alle funeste logiche del mercato”. Il nuovo sportello, che insisterà in via Libertà n. 102, sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. (tel/fax n. 0934-593011).