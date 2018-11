CALTANISSETTA – Due misure interdittive sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, in merito all’inchiesta sul Palermo calcio. Il provvedimento, richiesto dalla procura di Caltanissetta e’ stato disposto dal gip nisseno. Perquisizioni e attivita’ di polizia giudiziaria a Palermo e in altre citta’ d’Italia. Il provvedimento riguarderebbe l’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva e il giudice delegato alla trattazione dell’istanza. Sospeso per un anno Giuseppe Sidoti, giudice del tribunale di Palermo, che secondo la procura avrebbe salvato il Palermo calcio dal fallimento con una sentenza pilotata. L’accusa è concorso in corruzione, abuso d’ufficio e rivelazione di notizie riservate.

Al centro una presunta fuga di notizie relativa all’istanza di fallimento del Palermo Calcio, presentata dalla procura palermitana nel novembre 2017 e respinta nel marzo scorso. Agli atti telefonate e rassicurazioni che avrebbero anticipato il buon esito del giudizio. La procura di Palermo recentemente aveva inviato gli atti a Caltanissetta